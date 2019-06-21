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Demet Şener ile Cenk Küpeli evlendi! İşte nikah fotoğrafları

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Demet Şener 2.5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Nikah töreninden ilk kareler de ortaya çıktı.

Demet Şener ile Cenk Küpeli evlendi! İşte nikah fotoğrafları

Demet Şener, 2,5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile Cuma akşamı düzenlenen törenle evlendi.

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Kuruçeşme'deki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Demet Şener, Eda Güngör tasarımı bir gelinlik giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener Cenk Küpeli

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