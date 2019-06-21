Demet Şener ile Cenk Küpeli evlendi! İşte nikah fotoğrafları

Demet Şener, 2,5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile Cuma akşamı düzenlenen törenle evlendi.
Kuruçeşme'deki nikaha çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Demet Şener, Eda Güngör tasarımı bir gelinlik giydi.
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