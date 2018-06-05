Demet Şener ile Ece Erken kavgası sürüyor

Demet Şener ile Ece Erken'in canlı yayında başlayan tartışma devam ediyor.

İki ünlü isim dün yine Magazin D kameralarına "Bu konuda yorum yapmayacağım" deyip yine ince göndermeler yaptı.

Ece Erken "konuşmak istemiyorum" deyip şunları söyledi: "Benim de çalışmadığım dönem oldu kimseye sarmadım. Alakam olmayacak bir insan görsem meraba demeyeceğim bir insan."

Demet Şener ise bu konuşmalara yanıt olarak ise "Hayatta hiç cevap veremeyeceğim bir şey yok, veremeyenler düşünsün. Bombayı patlattık yine" dedi.

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ayrılığının sebebi olarak görülen Demet Şener, programa telefonla bağlanarak Ece Erken’in 'Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı' iddialarına karşılık vermişti. Hayli gergin geçen programda 20 yılık ihanet haberlerinden sıkıldığını söyleyen Demet Şener, “Mağdur edebiyatı yapılmasından bıktım” demişti.



