MAGAZİN

Demet Şener ile Ece Erken kavgası sürüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Demet Şener ile Ece Erken tartışması tüm hızıyla sürüyor! İki ünlü isim "açıklama yapmayacağım" derken bile birbirine laf sokuyor

Demet Şener ile Ece Erken kavgası sürüyor

Demet Şener ile Ece Erken'in canlı yayında başlayan tartışma devam ediyor.

İki ünlü isim dün yine Magazin D kameralarına "Bu konuda yorum yapmayacağım" deyip yine ince göndermeler yaptı.

Ece Erken "konuşmak istemiyorum" deyip şunları söyledi: "Benim de çalışmadığım dönem oldu kimseye sarmadım. Alakam olmayacak bir insan görsem meraba demeyeceğim bir insan."

Demet Şener ise bu konuşmalara yanıt olarak ise "Hayatta hiç cevap veremeyeceğim bir şey yok, veremeyenler düşünsün. Bombayı patlattık yine" dedi.

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ayrılığının sebebi olarak görülen Demet Şener, programa telefonla bağlanarak Ece Erken’in 'Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı' iddialarına karşılık vermişti. Hayli gergin geçen programda 20 yılık ihanet haberlerinden sıkıldığını söyleyen Demet Şener, “Mağdur edebiyatı yapılmasından bıktım” demişti.


PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdiGülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdi
Nihat Doğan'a açılan o dava reddedildiNihat Doğan'a açılan o dava reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener demet akalın ece erken

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Serel Yereli kilo aldı

Serel Yereli kilo aldı

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdi

Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında son durum! Adliyede ifade verdi

Nihat Doğan'a açılan o dava reddedildi

Nihat Doğan'a açılan o dava reddedildi

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Özge Borak'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Özge Borak'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Şebnem Bozoklu'nun babası hayatını kaybetti

Şebnem Bozoklu'nun babası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.