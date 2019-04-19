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Demet Şener'in ekranda gözleri doldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Oylum Talu'nun Habertürk’te yayınlanan Söz Sende programına konuk olan Demet Şener, yeni aşkı Cenk Küpeli ve boşanma süreci ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Demet Şener'in ekranda gözleri doldu

Demet Şener, Oylum Talu’nun HaberTürk’te büyük ilgiyle izlenen programı Söz Sende’ye konuk oldu. İş ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Şener yıllara meydan okuyan güzelliği ile ilgili Oylum Talu’nun yaptığı iltifat üzerine “Aslında bu insanın mayasından kaynaklanan bir şey. Dışını ne kadar güzelleştirirsen güzelleştir içinin gerçekliği bir şekilde her zaman ortaya çıkıyor. Hele bizler gibi ekranın önünde olan insanlar pek fazla saklayamıyor. Kendini sevmek, güzel beslenmek, iyi uyumak, iyi bakmak, didişmemek, biraz akışına bırakmak genç görünmek için önemli. Herhalde yoga da hayatımda bunun için iyi bir etken. Yaklaşık 14 senedir yoga yapıyorum. Haziran ayında yoga eğitmenliği sertifikasını alıyorum” dedi.

“HALKI KİMSE KANDIRAMAZ”

Evlenip çocuk yaptığı için ara verdiği sektöre 17 sene sonra dönüş yaptığında halkın kendisini kucakladığını belirten Şener “İnsanlar her şeyi görüyor. Bazen imajlar yapılıyor insanlara. Süsleniyor püslenüyor, ortaya çıkıyor o isimler. Ama halkımız her şeyi çok net görüyor. O yüzden de ben hiçbir şey yapmadım. Geri döndüğümde de halk beni büyük bir sevgiyle bağrına bastı.“ diye konuştu

“KAYBEDEN KİŞİ BEN DEĞİLİM”

Oylum Talu’nun boşanma sürecinde neler yaşadığı sorusuna Şener şu çarpıcı yanıtı verdi: “Bir o süreci tek başına yaşamak bir de iki çocuğunla yaşamak ve ayrıca iki tarafın ünlü olması çok başka bir şey. Ben bu süreçte çocuklarım için ekstra çok güçlü olduğumu gördüm. Her şey insanlar için. Bir şeyler kazanırken bir şeyler kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz şeylerin kazandığınız şeylere değmesi lazım. O yüzden ben çok güzel şey kazandığımı düşünüyorum. Kaybeden bir kişi olduğumu hiç düşünmüyorum. Elbette ki, içimde çok büyük fırtınalar koptu, çok yaralarım var”

SÖZ ÇOCUKLARINA GELİNCE GÖZLERİ DOLDU

Çocuklarıyla ilgili yorum yaparken gözleri dolan ünlü manken şöyle konuştu: “Çocuklarla bu konuları sadece sordukları zaman konuştum. Evet bir olay var, anneniz bunun karşısında kabullenmedi ve bu hayatı seçti. Bununla beraber savaşıyor. Benden güçlü olmayı ve istemedikleri bir olayın içinde kalmamayı tercih ettiler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener Cenk Küpeli

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