Demet Şener'in ekranda gözleri doldu

Demet Şener, Oylum Talu’nun HaberTürk’te büyük ilgiyle izlenen programı Söz Sende’ye konuk oldu. İş ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Şener yıllara meydan okuyan güzelliği ile ilgili Oylum Talu’nun yaptığı iltifat üzerine “Aslında bu insanın mayasından kaynaklanan bir şey. Dışını ne kadar güzelleştirirsen güzelleştir içinin gerçekliği bir şekilde her zaman ortaya çıkıyor. Hele bizler gibi ekranın önünde olan insanlar pek fazla saklayamıyor. Kendini sevmek, güzel beslenmek, iyi uyumak, iyi bakmak, didişmemek, biraz akışına bırakmak genç görünmek için önemli. Herhalde yoga da hayatımda bunun için iyi bir etken. Yaklaşık 14 senedir yoga yapıyorum. Haziran ayında yoga eğitmenliği sertifikasını alıyorum” dedi.

“HALKI KİMSE KANDIRAMAZ”

Evlenip çocuk yaptığı için ara verdiği sektöre 17 sene sonra dönüş yaptığında halkın kendisini kucakladığını belirten Şener “İnsanlar her şeyi görüyor. Bazen imajlar yapılıyor insanlara. Süsleniyor püslenüyor, ortaya çıkıyor o isimler. Ama halkımız her şeyi çok net görüyor. O yüzden de ben hiçbir şey yapmadım. Geri döndüğümde de halk beni büyük bir sevgiyle bağrına bastı.“ diye konuştu