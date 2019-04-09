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Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin Kapadokya romantizmi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 22:22 | Son Güncelleme

Yakın zaman önce Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, sevgilisiyle Kapadokya'da romantik bir tatil yapıyor. Demet Şener tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Cenk Küpeli ise sevgilisinin paylaşımına romantik bir yorum yaptı.

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin Kapadokya romantizmi

İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı.

KÜPELİ'DEN ROMANTİK YORUM
Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, Kapadokya tatiline çıktı. Demet Şener, sevgilisiyle çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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Şener paylaşımına, 'En çok gitmek istediğim yerde' notunu ekledi. Cenk Küpeli ise paylaşıma romantik bir yorum yazdı. Küpeli'nin 'Kendimle başladığım yolda, seninle devam etmek istiyorum; gel' yorumu dikkat çekti.

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Demet Şener Cenk Küpeli Kapadokya

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