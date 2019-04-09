Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin Kapadokya romantizmi

İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı.

KÜPELİ'DEN ROMANTİK YORUM

Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti, Kapadokya tatiline çıktı. Demet Şener, sevgilisiyle çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Şener paylaşımına, 'En çok gitmek istediğim yerde' notunu ekledi. Cenk Küpeli ise paylaşıma romantik bir yorum yazdı. Küpeli'nin 'Kendimle başladığım yolda, seninle devam etmek istiyorum; gel' yorumu dikkat çekti.



