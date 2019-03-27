Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı! İşte yeni aşkı Cenk Küpeli

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile çekişmeli geçen boşanma davasının ardından bir anda anlaşmalı boşanmaya karar veren Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı.

Demet Şener yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile yakalandı. Görüntüler 'Söylemezsem Olmaz' programında ekrana getirilince canlı yayına bağlanarak her şeyi itiraf etti.

Ünlü model, ilişkisinin çok yakın bir zamanda başladığını söyledi ve "Ben özgür bir kadınım. Zorlu bir süreç yaşadım. Şu anda çok aşığım, çok mutluyum. Bu çok yeni bir ilişki" ifadelerini kullandı.

1985 doğumlu eski milli basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı için çok mutlu olduğunu ilk kez itiraf etti.

Şener, Kutluay'la ani uzlaşma sebebinin bu olmadığını da dile getirerek, "Bir an önce davam bitsin istedim. 2 buçuk yıl önce olması gereken şey maalesef bu kadar uzadı" dedi.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

1985 Ankara doğumlu olan Cenk Küpeli, Tav Holding’de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.



