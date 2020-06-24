Demet'in Ceketi Hatice'yi Gerdi!!

Sanatçıların sosyal medyadaki atışmaları artık magazin basınının en önemli haber kaynağı haline gelmiş durumda. Her gün, günün her saati en az 2 ünlü arasındaki söz düellosuna canlı şahit olmak mümkün. Bugünün atışması da Demet Akalın ve Hatice'den geldi.

Demet'in Ceketli Paylaşımı

Demet Akalın, "Canıma da Değsin" adlı yeni single'ı için çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bunda bir tuhaflık yok elbette, her sanatçıdan beklenen bir hareket. Fakat paylaşımın, kayıp çocuklar, taciz, tecavüz ve idam tartışmalarının hemen ardından gelmesi çok da hoş karşılanmadı. Demet Akalın fanatikleri ile üzerindeki ceketi son derece abartılı bulanlar arasında tartışma gecikmedi tabi. Takipçileri, daha dün herkesi yas tutmaya çağırır ve idam talebinde bulunurken, bugün üzerindeki milyon dolarlık ceketle şarkısının reklamını yapan şarkıcıyı topa tuttu.

Bunu Duyan Hatice de Durur mu?

Demet Akalın'ı, son günlerde meydana gelen çocuk tacizi ve ölümlerine karşı duyarsız olmakla suçlayan Hatice sosyal medya hesabından Demet Akalın'a verdi veriştirdi. "1.gün herkese sitem et, yas var de, listenden çıkar. 2.gün ise Gucci reklamı ile matemi unut "Canıma da değsin" de. Türk halkı karşındaki. Yemiyor pahalı kumaşlardan ucuz resimleri" diyerek Demet Akalın'a ağır sözler yöneltti.

İşte Demet Akalın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, İnstagram hesabından yanıt veren Hatice'nin sarf ettiği sözler;



