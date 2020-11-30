Demi Lovato'ya 'hindi' tepkisi

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, birkaç hafta önce Kaliforniya'nın Çiftlik Hayvanları Barınağı'nı ziyaret ederek oradaki bir hindi ile yan yana poz vermişti.

Barınak tarafından yapılan paylaşıma hindilerin öldürülmesine dair detaylı istatistikler ve insanları bir hindi yemek yerine sahiplenmeye yöndendiren bir not düşülmüştü.

Lovato, haftalar sonra pişirdiği ve yediği hindinin fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Şarkıcının paylaşımı tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Lovato'yu tutarsız davranışlarla suçladı.

Öte yandan temmuz ayında oyuncu Max Ehrich ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Demi Lovato, geçtiğimiz günlerde People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) konuşmasında sevgilisi ile ayrıldığını duyurmuştu.

