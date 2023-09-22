Demi Lovato yatak odası itirafıyla şaşırttı! "En çok..."

2021'de katıldığı bir programda panseksüel olduğunu açıklayan Demi Lovato, 32 yaşındaki müzisyen Jutes ile birlikte. Bir süredir beraber olan çift mutlu olduklarını her fırsatta dile getiriyor.

Lovato geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında ilişkisine dair konuştu.

'Seanslarımdan birinde yazmak için geldi ve ben de stüdyodaydım ve ondan hemen etkilendim. Arkadaşlarıma mesaj attım ve "O çok seksi!" dedim" itirafında bulunan ünlü isim ilginç bir açıklama daha yaptı.

Demi Lovato, en çok seks yaparken kendine güvendiğini açıklayınca gündem oldu.



