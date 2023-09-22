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Demi Lovato yatak odası itirafıyla şaşırttı! "En çok..."

22.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Lovato, en çok seks yaparken kendine güvendiğini açık saçık söyleyince gündem oldu. Ünlü isim ayrıca ilişkisinde çok mutlu olduğunu "'Harika bir ilişkim var. Erkek arkadaşım benden bir yaş büyük ve birlikte büyüyoruz ve bu çok sağlıklı hissettiriyor" sözleriyle ifade etti.

2021'de katıldığı bir programda panseksüel olduğunu açıklayan Demi Lovato, 32 yaşındaki müzisyen Jutes ile birlikte. Bir süredir beraber olan çift mutlu olduklarını her fırsatta dile getiriyor.

Lovato geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında ilişkisine dair konuştu.

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'Seanslarımdan birinde yazmak için geldi ve ben de stüdyodaydım ve ondan hemen etkilendim. Arkadaşlarıma mesaj attım ve "O çok seksi!" dedim" itirafında bulunan ünlü isim ilginç bir açıklama daha yaptı.

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Demi Lovato, en çok seks yaparken kendine güvendiğini açıklayınca gündem oldu.


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