Demi Rose at üstünde yarı çıplak poz verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla şöhreti yakalayan Demi Rose yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bırakıyor. 1995 doğumlu olan Demi Rose, sınırları zorlamayı seviyor. Ünlü model son olarak at üzerinde poz verdi.

Yarı çıplak olan Demi Dose "Binmek ister misin?" notuyla yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Rose'un çıplak pozunu görenler "Ata yazık" yorumlarında bulundu.

Uzun süredir modellik yapan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti.



