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Demi Rose at üstünde yarı çıplak poz verdi

03.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram paylaşımları sayesinde ünlendikten sonra modelliğe adım atan Demi Rose çıplak pozlarıyla gündeme geliyor. Sınırları zorlayan Demi Rose at üstüne yarı çıplak binip bir de poz verdi.

Demi Rose at üstünde yarı çıplak poz verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla şöhreti yakalayan Demi Rose yaptığı paylaşımlarla ağızları açıkta bırakıyor. 1995 doğumlu olan Demi Rose, sınırları zorlamayı seviyor. Ünlü model son olarak at üzerinde poz verdi.

Yarı çıplak olan Demi Dose "Binmek ister misin?" notuyla yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Rose'un çıplak pozunu görenler "Ata yazık" yorumlarında bulundu.

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Uzun süredir modellik yapan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti.


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Demi Rose
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