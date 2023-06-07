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Demi Rose bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Frikik vermekten korkmadı

07.06.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Demi Rose sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıklıkla takipçilerinin karşısına birbirinden iddialı kıyafetlerle çıkan ünlü fenomen bu defa yine sınır tanımadı. Demi Rose pembe taşlı bikinisiyle peş peş paylaşımlar yaptı. Ünlü model frikik vermekten de korkmadı.

Demi Rose bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Frikik vermekten korkmadı

Instagram sayfasında 20 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demi Rose hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak 'Yazın tadı' notu ile paylaşım yapan Demi Rose bikinili pozlarıyla nefes kesti.

Pembe taşlı bikinisiyle iddialı pozlar veren ünlü model frikik vermekten de korkmadı. Ünlü fenomene sosyal medyada; 'Vay be şov ama', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Tanrı kadını yarattı', 'Çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

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Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen Demi Rose her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

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Paylaşımlarıyla sosyal medyaya adından sıkça söz ettiren ve her paylaşımı milyonlarca beğeni alan Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

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Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başardı.

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Demi Rose Model

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