Demi Rose dantel bluzuyla kum saati fiziğini ortaya çıkardı

Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Çarpıcı model, gösterişli bir Ibiza restoranında yemek yerken kendine özgü pozlarından verdi.

Demi, siyah dantelli bir bralet, vücudunu saran siyah kadife pantolonu ile yine kendine hayran bıraktı.

Rose, Instagram gönderisine "Bugünümü görmek için yana kaydırın" notunu düştü.



Sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım gündem oldu.

Takipçilerinin, "Yani beni öldüreceksin", "Her zaman muhteşem", "Ne tatlı bir çift" şeklinde yorum yağdı.

