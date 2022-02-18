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Demi Rose dantel bluzuyla kum saati fiziğini ortaya çıkardı

18.02.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ünlüsü Demi Rose, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında üne kavuşan İngiliz yıldız, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Demi Rose dantel bluzuyla kum saati fiziğini ortaya çıkardı

Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Çarpıcı model, gösterişli bir Ibiza restoranında yemek yerken kendine özgü pozlarından verdi.

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Demi, siyah dantelli bir bralet, vücudunu saran siyah kadife pantolonu ile yine kendine hayran bıraktı.

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Rose, Instagram gönderisine "Bugünümü görmek için yana kaydırın" notunu düştü.
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Sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım gündem oldu.

Takipçilerinin, "Yani beni öldüreceksin", "Her zaman muhteşem", "Ne tatlı bir çift" şeklinde yorum yağdı.

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Demi Rose
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