Seksi ya da rahat: 2022'nin iç çamaşırı modelleri

İç çamaşırı seçimi biraz hassas bir konu. Çoğu zaman seksilik ve şıklıkla rahatlık arasında kalmak bu seçimi daha da zorlaştırıyor. Her ne kadar seksi iç çamaşırı denildiğinde akla şık ama rahatsız modeller gelse de aslında hem rahat hissedebileceğiniz hem çok şık hissedeceğiniz seksi iç çamaşırları bulmak mümkün. Seksi görünmek için rahatlığınızdan vazgeçmenize hiç gerek yok. Gelin, güzel ve konforlu iç çamaşırı modellerini birlikte inceleyelim.

1. Braletin rahatlığı dantelin cazibesi

Seksi iç çamaşırları mutlaka rahatsızdır diye düşünüyorsanız çok yanıldığınızı belirtmeliyiz. Cansoy markasının siyah renkli bralet külot takımı hem çok rahat hem son derece seksi ve şık bir görünüme sahip. Braletin göğüs dekoltesindeki ip detayı ve dantelli kısımları son derece şık bir görünüme sahip. Dilerseniz bu braleti ceket elbiselerinizin içinde ya da transparan gömleklerle kullanabilirsiniz. Takımın yine tamamı dantelden oluşan yüksek belli ve Brazilian kesimli külodu da oldukça hoş ve seksi bir görünüme sahip. Üstelik yumuşacık dokusuyla varlığını bile hissettirmeyecek kadar rahat. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu takımın kaliteli materyali sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunduğunu da belirtelim.

2. Bordonun iddiası rahatlıkla buluşuyor

Hem zarif hem seksi iç çamaşırı bulmak sanıldığı kadar zor değil. Böyle bir arayışınız varsa Herita markasının bordo renkli bralet tasarımlı sütyen modelini mutlaka inceleyin. Giyildiğinde göğüslere doğal şekil ve hafif destek veren sütyen, göğüs üzeri çapraz biye detayıyla son derece estetik bir görünüme sahip. İnce askıları ve yumuşak dokusuyla rahat bir kullanım deneyimi sunan sütyen modelini dilerseniz göğüs dekolteli elbise ve bluzlarınızla da kullanabilirsiniz. Bu kombinle zarif ve seksi bir görünüm elde edebilirsiniz. %85 poliamid, %15 elastandan üretilen sütyen modelini maksimum 30 derecede makinede kolayca yıkayabilirsiniz.

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3. Renkli ve yumuşacık dantel şıklığı

İç çamaşırında özellikle külotlarda rahatlık çok önemli. Ancak rahat olması seksi olamayacağı anlamına gelmiyor. Zewoo markasının rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan dantelli tanga modeli tam size göre bir alternatif olabilir. Yumuşak danteli ve pamuk iç astarıyla son derece rahat bir kullanıma sahip olan çamaşır modeli bacak kesimlerinde kullanılan tarak kenarlarıyla bacaklarınıza uyum sağlayacak ve gün boyu konforlu bir his sunacak. Dikişsiz olması sebebiyle kıyafetlerinizde çamaşır izine sebep olmayacak bu modele mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Ayrıca bir paketin içinde beyaz, siyah, bordo ve lacivert olmak üzere toplam 4 renkte külot bulunduğunu da hatırlatalım.

4. Yumuşacık bir his...

Konfor ve şıklıktan aynı anda bahsediyorsak Donella markasının kadife iç çamaşırı takımından söz etmemek olmaz. Kadife ve transparan kumaşın bir arada kullanıldığı, hem şık hem rahat iç çamaşırı takımı; bralet tarzı bir sütyen ve külottan oluşuyor. Kaliteli dokusuyla gün boyu cildinize nefes aldıracak olan çamaşır modeli konforlu yapısıyla da gün boyu çok rahat bir şekilde hareket edebilmenize olanak tanıyor. Şık bralet modelini transparan bluzlarınız veya göğüs dekolteli gömleklerinizin içine giyerek son derece zarif ve şık bir tarz elde edebileceğiniz bu takıma göz atmadan geçmeyin.

5. Sportif, sade ve oldukça seksi

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Zarifliğin yanına biraz da sportiflik ekleyelim. Frolada markasının üçgen kesimli sütyen modeli hem son derece şık ve seksi bir tasarıma sahip hem çok rahat bir kullanım sunuyor. Yumuşak dokulu pamuk astarıyla cildinize nefes aldıran ve rahat hissettiren sütyeni ister yoga, pilates gibi sporları yaparken ister günlük yaşamınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca bu sütyen modelinin push up özelliğiyle göğüsleri daha kalkık ve dolgun gösterdiğini de belirtmekte fayda var.

6. Nefes aldıran şık külotlar

Pamuklu ve nefes alan iç çamaşırları da seksi ve göz alıcı olabilir. Rcsinway markasının dantel ve fiyonk detayıyla son derece şık bir görünüme sahip külodu hem seksi hem çok rahat bir iç çamaşırı. Yumuşak ve rahat kumaşı sayesinde giydiğinizde sizi sıkmayacak ve toparlanma yapmayacak olan bu külot nem emici özelliği sayesinde de gün boyu taze ve kuru hissetmenizi sağlayacak. Pamuk iç astarıyla son derece sağlıklı ve konforlu bir kullanım sunan bu külotla hem şık hem rahat hissedeceksiniz.

7. Düz renklerle minimalist şıklık

Şık olmak için illa ki abartılı ve rahatsız çamaşırlara ihtiyacınız yok. Hele iş sütyen seçimine geldiğinde abartıya kaçmadan da son derece estetik ve seksi görünebilirsiniz. İç çamaşırı denildiğinde akla ilk gelen markalardan Penti'nin bordo renkli sütyeni içinde hem rahat hem seksi hissedebileceğiniz türden bir model. Markanın Naia Softness adını verdiği modeli isminden de anlaşılabileceği üzere son derece yumuşak dokusu ve hipoalerjenik yapısıyla gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayacak bir sütyen. Sade tasarımıyla da oldukça şık ve seksi bir görünüme sahip olan bu sütyeni üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

8. İddialı, seksi ve çok rahat

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Seksi iç çamaşırı denildiğinde bodysuitlerden bahsetmemek olmaz. Emay markasının oldukça seksi bir görünüme sahip dantelli bodysuit modeli rahatlığıyla da dikkat çekiyor. Vücudu saran transparan dantelli tasarımıyla çok şık bir görünüme sahip olan bu model agraflı ağ bölümüyle de son derece konforlu ve kolay bir kullanım sunuyor. Ayrıca tüm vücudunuzu saracağı için elbiselerinizin içinde daha fit durmanıza da fayda sağlayacak bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Dilerseniz üzerine bir blazer ceket alarak pantolon ya da eteklerle şık bir gece kombini de oluşturabileceğiniz bu bodysuit modeli ile oldukça iddialı görüneceksiniz.

9. Şıklığınızdan da konforunuzdan da ödün vermeyin

İç çamaşırı seçimi yaparken şıklığa olduğu kadar rahatlığa da önem veriyorsanız Harem Suare markasının bralet modeline mutlaka göz atmalısınız. Esnek ve rahat kumaşı ile göğsünüze doğal şekil ve hafif destek sağlayacak olan bu bralet modeli, çıkarılabilir ve yumuşak pedleri, balensiz ayarlanabilir ince omuz askılarının yanı sıra kopçasız olma özelliğiyle son derece rahat bir kullanım sunuyor. Dantel kumaşı ve çapraz sırt askılarıyla son derece şık ve seksi bir görünüme sahip olan bralet modelini sıcak yaz günlerinde yüksek bel şortlarınızın üzerine bluz olarak da tercih edebilirsiniz.

10. Hem toparlasın hem şık bir tasarımı olsun diyorsanız...

İç çamaşırı seçiminde rahatlığından da şıklığından da vazgeçemeyenlerdenseniz Trendyolmilla markasının yüksek belli külot modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Yüksek belli tasarımıyla alt karnı güzelce toparlayarak rahat bir his sunan külot modeli dantel detaylarıyla da son derece şık ve seksi bir görünüme sahip. Yumuşak iç astarıyla gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayacak olan külot modeli mini etek giydiğinizde de rahat etmenizi sağlayacak. Kısacası hem harika hissedeceğiniz hem rahat edeceğiniz bir iç çamaşırı arıyorsanız bu külot modeline mutlaka göz atmalısınız.