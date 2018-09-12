Demi Rose durmuyor! Kendini işine adadı

Sosyal medya şöhreti olarak adını duyurduktan sonra kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Demi Rose Mowby, bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi.

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Ispanya'nın gözde tatil merkezi Ibiza adasını mesken tutan Demi Rose, kendi tasarladığı gece kıyafetlerinin ve bikinilerin modelliğini de kendisi yaptı.