Demi Rose durmuyor! Kendini işine adadı

Instagram sayesinde şöhretini artıran genç model bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi.
Cesur pozlar onun işi!
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Sosyal medya şöhreti olarak adını duyurduktan sonra kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Demi Rose Mowby, bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi.
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Ispanya'nın gözde tatil merkezi Ibiza adasını mesken tutan Demi Rose, kendi tasarladığı gece kıyafetlerinin ve bikinilerin modelliğini de kendisi yaptı.
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Demi Rose Mowby'nin çalışmalarının kamera arkasından objektiflere de bu görüntüler yansıdı.
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Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.
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Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti.
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