MAGAZİN

Demi Rose durmuyor! Kendini işine adadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra yükselişe geçen Demi Rose çok çalışıyor

Instagram sayesinde şöhretini artıran genç model bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi.

Cesur pozlar onun işi!

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Sosyal medya şöhreti olarak adını duyurduktan sonra kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Demi Rose Mowby, bütün yaz mevsimini çalışarak geçirdi.
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Ispanya'nın gözde tatil merkezi Ibiza adasını mesken tutan Demi Rose, kendi tasarladığı gece kıyafetlerinin ve bikinilerin modelliğini de kendisi yaptı.
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Demi Rose Mowby'nin çalışmalarının kamera arkasından objektiflere de bu görüntüler yansıdı.
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Demi Rose vücut kıvrımlarını sergileme konusunda hiç utangaç değil.
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Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti.
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