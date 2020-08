Demi Rose minicik bikinisiyle olay oldu! Tanga olduğunu da gösterdi

Moda dünyasında ve sosyal medyada çok popüler olan Demi Rose pandemi sonrası bir açıldı pir açıldı. Arkadaşlarıyla tatiline devam eden Rose, Ibiza'dan ayrılamıyor.

Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Demi Rose son olarak da tercih ettiği bikiniyle gündem oldu.



Minicik hayvan figürlü bir bikini giyen Rose bu anları takipçileriyle paylaştı. Demi Rose'un bu paylaşımına beğeni yağdı.

Altı ayrı üstü ayrı olan bikininin tanga olduğunu da Rose göstermeden edemedi. Rose daha sonraki bir paylaşımında ise duygularını şöyle paylaştı:

"Kendimi her gün daha yükseğe çıkarıyorum. Tanıştığım güzel insanlardan bir şeyler öğrenirken şükrediyorum. Kendime iyi bakıyorum, günlerimi akıllıca harcıyorum, enerjimi dikkatlice ve olabildiğince saf ve açık bir şekilde severek. Her an değerlidir."