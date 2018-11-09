Demi Rose partiden partiye koşuyor

Demi Rose, her gece bir partide geziyor.

Demi Rose

1 / 12 Yoğun çalışma programından geriye kalan boş vakitlerini gece gezmelerine ayıran Rose, Londra'da bir gece klubünde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı.

2 / 12 Yürek hoplatan derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Demi Rose, frikik vermemeye özen gösterdi.

3 / 12 Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunan 21 yaşındaki model son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.

4 / 12 DEMİ ROSE KİMDİR? Son günlerde ABD ve İngiltere'de herkes bu genç kızı konuşuyor. Bunun nedeni de gösteri dünyasının en gözde genç kuşak simalarından biri olan Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rap'çi Tyga ile flört ediyor olması.

5 / 12 21 yaşındaki İngiliz Demi Rose; model olarak tanınıyor. Ama o aslında bir Instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Tam 5,6 milyon takipçisi var.

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