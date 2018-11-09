MAGAZİN

Demi Rose partiden partiye koşuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Londra'da düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisine katılan 23 yaşındaki Demi Rose, cesur ve derin göğüs dekoltesi ile partiye damga vurdu.

Demi Rose, her gece bir partide geziyor.

Demi Rose

1 / 12

Yoğun çalışma programından geriye kalan boş vakitlerini gece gezmelerine ayıran Rose, Londra'da bir gece klubünde düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı.
2 / 12

Yürek hoplatan derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Demi Rose, frikik vermemeye özen gösterdi.
3 / 12

Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunan 21 yaşındaki model son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.
4 / 12

DEMİ ROSE KİMDİR?

DEMİ ROSE KİMDİR?
Son günlerde ABD ve İngiltere'de herkes bu genç kızı konuşuyor. Bunun nedeni de gösteri dünyasının en gözde genç kuşak simalarından biri olan Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rap'çi Tyga ile flört ediyor olması.
5 / 12

21 yaşındaki İngiliz Demi Rose; model olarak tanınıyor. Ama o aslında bir Instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Tam 5,6 milyon takipçisi var.
6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose cadılar bayramı

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren Hindistan’a takipsizlik kararı

Ceren Hindistan’a takipsizlik kararı

Aydemir Akbaş: Kazandığım paraları afiyetle yedim

Aydemir Akbaş: Kazandığım paraları afiyetle yedim

Nusret Gökçe'den, 'kadına şiddete hayır' videosu

Nusret Gökçe'den, 'kadına şiddete hayır' videosu

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Demi Lovato hızla kilo alıyor

Demi Lovato hızla kilo alıyor

Berkay koruma ile dolaşıyor!

Berkay koruma ile dolaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.