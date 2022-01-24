Demi Rose şeffaf elbisesiyle yine cesurdu! Müstehcen fotoğraflar paylaştı

Demi Rose şeffaf elbisesiyle yine cesurdu! Ibiza'dan paylaşımlar yapan Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten asla vazgeçmiyor. Müstehcen bulunan pozlarıyla ünlü olan Rose hayranlarının radarına girmeyiyse her zaman başarıyor.

Demi Rose, transparan bir elbise giyip kendini doğaya bıraktı. Üst üste pozlarını paylaşan model cesaretiyle yine gündem oldu. Demi Rose şeffaf elbisenin içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlarla beğeni rekoru kırdı.

Her zaman modellik yapmak istediğini dile getiren Rose artık teklif üstüne teklif alıyor.

Demi Rose modelliği hayatında nimet olarak görüyor. Ergenliğinde çok fazla zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ünlü model kendiyle oldukça barışık.



