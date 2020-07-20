MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

Demi Rose tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyada ün kazanan genç model Demi Rose çıktığı tatilde görüntülendi. Sık sık küçük bikinilerle poz veren Rose tedbirsiz haliyle eleştiri odağı oldu.

Demi Rose tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

Instagram paylaşımları sayesinde ün kazanan ve modellik yapmaya başlayan Demi Rose Mawby, bir grup arkadaşıyla birlikte Ibiza'da tatil yapıyor.

Gösteri dünyasında Demi Rose adıyla ün kazanan 25 yaşındaki model, önceki ün de bir bot gezintisine çıkarken görüntülendi.
BGUK_1964712_011

Bikinisinin üzerine bir pareo giyen Demi Rose, güneşten korunmak için de güneş gözlüğü taktı.
BGUK_1964712_010

Arkadaşlarıyla birlikte bota binen model, denize açıldı.
BGUK_1964712_001

Botu kullanan görevli koronavirüs önlemi olarak maskesini takarken Demi Rose ve arkadaşlarının maske kullanmaması da dikkat çekti.
BGUK_1964712_003

Kum saati fiziğiyle ünlenen Demi Rose daha önce yaptığı açıklamalarda 16 yaşındayken yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ve sadece 37 kilo olduğunu açıklamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'
Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi?Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Evinde öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

Evinde öldüğü sanılan genç uyurken bulundu

Anne ve bebeğin korkunç ölümü

Anne ve bebeğin korkunç ölümü

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesrin Cavadzade'den Yasak Elma paylaşımı! 'Dudak ısırtan...'

Yasak Elma paylaşımı! 'Dudak ısırtan...'

Yeşim Salkım: Evet sarkmışım hatta selülitlerim var…

'Evet sarkmışım hatta...'

Survivor Yasin bombandırmana devam ediyor! Sıradaki hedef Emrah’ın oğlu Tayfun!

Nisa'dan sonra Tayfun'a olay sözler! 'Baban haklıymış'

Beren Saat'ten Netflix ve eşcinsellik yorumu! 'Bir insanın cinselliği...'

Netflix ve eşcinsellik yorumu! 'Bir insanın cinselliği...'

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla Netflix Türkiye tepkisi!

'Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi...'

Kylie Jenner bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'una kavuştu

Bir yıl önce sipariş ettiği Rolls Royce'un içini görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.