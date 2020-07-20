Demi Rose tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

Instagram paylaşımları sayesinde ün kazanan ve modellik yapmaya başlayan Demi Rose Mawby, bir grup arkadaşıyla birlikte Ibiza'da tatil yapıyor.

Gösteri dünyasında Demi Rose adıyla ün kazanan 25 yaşındaki model, önceki ün de bir bot gezintisine çıkarken görüntülendi.



Bikinisinin üzerine bir pareo giyen Demi Rose, güneşten korunmak için de güneş gözlüğü taktı.



Arkadaşlarıyla birlikte bota binen model, denize açıldı.



Botu kullanan görevli koronavirüs önlemi olarak maskesini takarken Demi Rose ve arkadaşlarının maske kullanmaması da dikkat çekti.



Kum saati fiziğiyle ünlenen Demi Rose daha önce yaptığı açıklamalarda 16 yaşındayken yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ve sadece 37 kilo olduğunu açıklamıştı.



