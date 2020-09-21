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Demi Rose tangasını giyip tedavi oldu! Paylaşımı şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Hayatının her anını paylaşan model Demi Rose şimdi de selülit tedavisi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Demi Rose tangasını giyip tedavi oldu! Paylaşımı şoke etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve daha sonra model olan Demi Rose durmuyor. Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Demi Rose yine en özel anlarını paylaştı.

Pandemi sonrası Ibiza'ya yerleşen ve hem çalışıp hem tatil yapan Rose ameliyatsız selülit tedavisi olduğu anları takipçilerine göstermekten çekinmedi.

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Tanga ve sütyenle sedyeye yatan Rose o anları paylaşarak doktorunun da reklamını yaptı.

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Rose'un bu paylaşımı sonrası takipçileri çok şaşırdı. Bazı takipçileri bu paylaşımları normal bulurken bazıları ise 'ne gerek vardı' yorumlarında bulundu.

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