Demi Rose Türkiye dönüşü yine açıldı! Bikini iplerini çözdü

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya gelmişti. Türkiye'ye övgü dolu sözler eden model kısa süre sonra Ibiza'ya döndü.

28 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları düzenli olarak 20,3 milyon takipçisinin dikkatini çekiyor. Demi Rose yine hayranlarını şaşırtmadı.

Muhteşem havadan en iyi şekilde yararlanan model, ufacık iki parçalı bikinisiyle şezlongta keyif yaparken yanına piknik sepetini de almayı unutmadı.

O anlarda bikini üstünü çözerek poz veren Rose yine hayranlarından tam not aldı.

Demi Rose geçtiğimiz günlerde ülkemize gelerek"Gerçeküstü manzaralar, eski tarih ve unutulmaz deneyimlerle bir yolculuğa çıkarmayı vadeden Türkiye'nin eşsiz bir destinasyonu olan Kapadokya'ya hoş geldiniz. Bu yüzden elbette ziyaret etmek zorundaydım!" sözleriyle dikkat çekmişti.

