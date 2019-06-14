Demi Rose'un en acı günü! Babasının ardından...

ABD ve İngiltere'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Demi Rose, annesini kaybettiğini Instagram sayfasından duyurdu.

Yaklaşık 8 ay önce babasını kaybeden model, 63 yaşındaki annesi Christine'i de kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Rose, "Cennet bir melek kazandı. Huzur içinde uyu anne. Umarım orada babamla berabersinizdir" ifadelerini kullandı.

Kıvrımlı hatları ve giydiği kıyafetlerle hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Demi Rose, ünlü rapçi Tyga ile beraberliğinden sonra hakkında sıkça söz ettirmeye başlamıştı.

