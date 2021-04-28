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Mortal Kombat filmi gişe rekoru kırdı

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane haline gelen oyun serisi Mortal Kombat’tan uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan film, yeni tip koronavirüs salgını döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok gelir elde eden yapım oldu.

Mortal Kombat filmi gişe rekoru kırdı

Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Martal Kombat, ABD’deki açılış hafta sonunda yaklaşık 22,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu başarı ise Mortal Kombat’ı koronavirüs salgını döneminde en çok gelir elde eden yaş kısıtlamalı film konumuna getirdi.

Deadline’da yer alan habere göre, film sinema salonları dışında bir ay boyunca HBO Max’te yayınlanacak. HBO Max’tan elde edilen verilerinde eklenmesiyle beraber film gişe başarısının 22,5 milyon dolardan daha fazla olacağı anlaşılıyor. Mortal Kombat aynı zamanda HBO Max'in açılış hafta sonunda en çok izlenen film oldu. 3.8 milyon kullanıcı tarafından izlenerek, 3.6 milyon kişi tarafından izlenen Godzilla vs Kong'u geride bıraktı.

Filmin oyuncu kadrosunda Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Josh Lawson, Max Huang ve Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor. Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao gibi video oyunu serisinin popüler karakterleri bu yeni film uyarlamasında izleyicilerin karşısına çıkan karakterler arasında bulunuyor.

Mortal Kombat’ın ilk 7 dakikalık bölümü yayınlandıMortal Kombat’ın ilk 7 dakikalık bölümü yayınlandı


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