Deniz Akkaya: Bugüne kadar ben hep kazandım!

Ünlü manken Deniz Akkaya, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni saç stili ve giyim tarzıyla dikkat çeken Akkaya, bir arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaştı.

43 yaşındaki manken, alışveriş turunun ardından muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Efe Önbilgin'in kendisine 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının engellenmesi için açtığı davayı kazanan manken Deniz Akkaya, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Teşekkür ederim, bugüne kadar ben hep kazandım" diyerek cevap verdi. Akkaya, daha sonra oradan uzaklaştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Efe Önbilgin'in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe'ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya'nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu.

Deniz Akkaya'ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü.

Dilekçede, Efe Önbilgin'in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya'ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.

