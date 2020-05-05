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  4. Deniz Akkaya'dan aşk itirafı! Kızından, aşk yaşamak için izin aldı

Deniz Akkaya'dan aşk itirafı! Kızından, aşk yaşamak için izin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

BloombergHT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu, ünlü model Deniz Akkaya oldu. Akkaya, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yapımcılığını BBO Yapım / Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği BloombergHT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu Deniz Akkaya oldu. Ünlü model, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KEŞKE AŞK OLSA! AYŞE'YE SORDUM'

Aslı Şafak'ın hayatında aşka yer verip vermediğini sorması uzerine Deniz Akkaya "keşke" cevabını verdi. Aşka kapılarını dikkatli bir şekilde açtığını ve yaşamak istedigini söyleyen Akkaya sözlerine şöyle devam etti. "Kim olursa olsun o elin adamı olacak ve benim ergen bir kızım var. Elin adamını kızımla aynı eve sokmam. Zaten aşk yaşayacağım kisi babacılık oynayamaz. O bir abi olacak. Kızımla ben çok farklıyız, Ayşe cevabını surat hareketiyle verdi"

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deniz akkaya, aşk itirafı,

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