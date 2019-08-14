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Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Manken Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleriyle büyük tepki çekti.

Komedyen Ata Demirer'in eski nişanlısıAslı Turanlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ŞİŞMAN VE ÇİRKİN İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Paylaşımda Deniz Akkaya'nın sarf ettiği, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri büyük tepki gördü. Akkaya videoda, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" ifadelerini kullandı.

ATA DEMİRER'E GÖNDERME YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Deniz Akkaya'nın bu videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Turanlı'nın eski sevgilisi Ata Demirer'e gönderme yaptığı iddia edildi. Turanlı, videoya gelen tepkiler üzerine paylaşımını hemen kaldırdı.

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deniz akkaya 2. Sayfa

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