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Deniz Akkaya'dan Uğur Akkuş-Ebru Şallı çiftine tepki

21.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" ifadesini kullandı. Eski manken Deniz Akkaya, Akkuş'u ve bu benzetmeyi iltifat olarak değerlendiren Şallı'ya tepki gösterdi.

Deniz Akkaya'dan Uğur Akkuş-Ebru Şallı çiftine tepki

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'u ağırladı.

Çırağan Sarayı'nda evlenen ikili, merak edilen tanışma hikayelerini ilk kez anlattı. Bu sırada 40 yaşındaki iş insanının kullandığı ifadeler gündem oldu.

"Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi. Hiç bakmadım bile yüzüne! ‘Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız?’ diye düşündüm" sözleriyle şaşkınlık yaratan Uğur Akkuş, Ferrari gafıyla şoke etti.

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"FERRARİ GİBİ KADIN"

"İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın" diyen iş insanı, kadınların tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de Deniz Akkaya'ydı.

Bir dönem Ebru Şallı ile aynı podyumları paylaşan 43 yaşındaki eski model Akkaya'nın hedefinde sadece Uğur Akkuş değil, meslektaşı Şallı da vardı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden kırmızı bir Ferrari fotoğrafı paylaşan Deniz Akkaya, ünlü çifti adeta topa tuttu:

"Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak ve eşinin bunu çok beğenmesi. Bir de ağızdan kaçma değil, kendin bilerek, isteyerek, övünerek paylaşmak bu söylemi... Peki sormazlar mı, 'Sen nesin, karşı tarafın sarı taksisi mi?' Bir kadın ve bir adam... İlişkisini daha iyi özetleyemezdi."

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Ebru Şallı Uğur Akkuş
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sanane deniz!

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