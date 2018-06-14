Deniz Akkaya'dan zehir zemberek açıklamalar!

Manken Deniz Akkaya, Instagram hesabının hikaye bölümünden, hedefini açıklamadığı kişiye itafen öyle sözler söyledi ki yenir yutulur cinsten değil.

Deniz Akkaya'nın bu sözleri kime bilinmez ama kıyamet koparacak cinsten olduğu kesin.

İşte Deniz Akkaya'nın olay yaratacak o sözleri:

'Her konuda olduğu gibi mevzuyu alıp çarpıtıp, işine geldiği gibi servis eden zat; şükretmeyi bir hashtag yapıp, artık reklam unsuru haline çevirmen ile tüm toplum dalga geçiyor! Yoksa zikir çeken herkes senin gibi alıp kafe kapılarında sallamıyor. Şeytan demişken, aynı şehirde 3 ayrı otele 3 ayrı günahsız adamı yerleştirirken senin içine şeytan kaçmış belli...

O kadar keyifle izliyorum ki, atın ölümü arpadan olur misali... İnsanların manevi duygularını sömürüp, her istediği halta kulp takan şeytan, gitti şeytanına aşık ya da adı neyse o oldu. Beraber olduğu tüm kadınları soyup soğana çeviren bu adam ile bu şükür kraliçesi, şimdilerde Don Kişot misali zengin alıp fakire vermekte! E hep sen mi yolacaksın adamları!'



