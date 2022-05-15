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Deniz Akkaya darp ettirdi, zorla araca el koydu! Şoke eden iddialar

15.05.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olan Deniz Akkaya hakkında olay bir iddia gündemde. Manken Deniz Akkaya eski menajerini zorla alıkoydu ve 5 kişiyle birlikte darp etti. İddialar sonrası Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 kişi hakkında 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Deniz Akkaya darp ettirdi, zorla araca el koydu! Şoke eden iddialar

Selin Ciğerci hakkında sözleriyle son dönemde gündeme gelen manken Deniz Akkaya hakkında şoke eden bir iddiayla gündemde. İddiaya göre Deniz Akkaya eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp etti ve zorla aracına el koydu.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; 3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu. 28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atan Akkaya Atina'da ev alacağını, bu nedenle 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

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BORÇ ALIP GERİ ÖDEMEDİ

İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi. Yılmaz, arkadaşı Bilal Gülmez ile Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi. Merih Yılmaz avukatın ofisinde Deniz Akkaya'nın tepkisiyle karşılaştı.

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Merih Yılmaz avukatın ofisine çıktığında Deniz Akkaya tarafından yine iddiaya göre haksız kazanç elde ettiği için borçlu olduğu tepkisiyle karşılaştı.

ZORLA VEKALET İŞLEMİ

Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Bu sırada Deniz Akkaya, Yılmaz'a konuşmaya devam ediyor ve kendisine toplamda 200 bin lira borcu olduğunu bunun 70 bin liralık kısmını ödediğini kalan 130 bin lirayı da ödemesini belirtti.

Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık aracını vermelerini istedi. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan 5 kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan bir metin imzalatıldı. Başına gelen olayların ardından Gasp Büro Amirliği'nin yolunu tuttu.

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10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. 10.5 yıla kadar hapisleri istenen 5 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Deniz Akkaya
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