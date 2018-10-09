Deniz Akkaya emniyette şüpheli olarak sorgulandı

Manken Deniz Akkaya'nın, eski menajerini tehdit ettiği iddiasıyla ilgili ifadesi alındı. Alınan bilgiye göre, Merih Yılmaz, eskiden menajerliğini yaptığı manken Deniz Akkaya ve yanındaki iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Yılmaz, 200 bin lira borcunun olduğunu belirten Akkaya ve beraberindekilerin, bunu ödemesi için kendisini tehdit ettiklerini, bu nedenle arabasını noter üzerinden devretmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini toplayan ekipler, Akkaya ve iki kişiyi ifadeye çağırdı.

Deniz Akkaya da, Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi.

'DAVETE İCABET ETTİK'

Öğle saatlerinde Emniyete gelen Akkaya şüpheli olarak sorgulandı. İfade işlemi akşam saatlerine kadar sürdü. Akkaya, sorgusunun ardından Emniyet'ten ayrılırken,”Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz.” dedi.



