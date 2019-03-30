MAGAZİN

Deniz Akkaya kaslı kollarıyla şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 19:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde vücut yaşının 19 olduğu açıklamasıyla gündem olan eski manken Deniz Akkaya, kaslı kollarıyla şaşırttı.

Deniz Akkaya kaslı kollarıyla şaşırttı!

41 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, formunu korumak için diyet içecek ve yemekleri tercih ettiğini, sağlıklı beslendiği için vücut yaşının 19'a düştüğünü söylemişti.

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Modelliği bıraksa da yıllardır kusursuz formunu koruyan ve her gün en az iki saat spor yapan Akkaya, spor salonunda çektirdiği son fotoğraflarla kaslarını gözler önüne serdi.

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VÜCUT GELİŞTİRİCİLERE TAŞ ÇIKARTTI

Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren 41 yaşındaki eski manken, vücut geliştiricilere taş çıkarttı.

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