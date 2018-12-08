Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

"Kızım yaklaşık 4 senedir televizyonun kumandasına basmıyor. Hiçbir televizyon starını tanımıyor, şarkıcıları tanımıyor, benim kızım Sezen Aksu’yu tanımıyor, Michael Jackson'ı bilmiyor... Dijital dünyanın starlarını tanıyor. Danla Bilic’i tanıyor düşünebiliyor musunuz? Bugün bu söylediğim çocuk 9 yaşında. Ben 90’lardan gelen bir ismim ve bizim dönemden gelenler bu konuya hiç önem vermiyor. Beni burada en çok motive eden etken kızım. Televizyonlarla, dergilerle gözlemliyorum. Gazete almayalı seneler oldu. Dijitalden takip ediliyor her şey. Bu anlamda kızımın beni ittiği yöne doğru, dijitale doğru gidiyorum.

Çok korkunç olaylar da var. Biz Aşkım Kapışmak’la da konuşuyoruz bu konuyu. Dijital dünya çok fazla insanı hayatımıza sokup bir anda hızlı tüketildiği için o insanlar böyle afallıyor. Ben çok üzülüyorum. Bir kızımız klozette otururken videosunu koymuş. Bu cinsel mevzularla ilgili çok açıklama yapan ufacık bir kız. Benim de ufak kızım var, endişelerim var bu anlamda. Biraz eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim kızım bunlara gülüyor. Biraz alt yapısızlar. Hızlı zengin olmak, hızlı farkedilmek, hızlı şöhret dijital sana bunları vadediyor. Çok tehlikeli bir dünya..."

