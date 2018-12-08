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Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 13:25 | Son Güncelleme

Bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Akkaya, dijital platforma adım atıyor. Önceki gün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akkaya, "Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor" dedi

Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, bir davete katılan Deniz Akkaya, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Akkaya, "Bu aralar dijital sayfamla ilgileniyorum. O yüzden cumartesi Berlin’e gidiyorum. Çekim yapacağım. Cihangir’de gizli gizli çekimler yaptık. Bunlarla uğraşıyorum, televizyonların dönemi geçmeye başladı. Dijitalin gücü çok yukarılara çıkacak" diyerek dijital sektöre yatırım yaptığını dile getirdi.

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Kızının Sezen Aksu'yu tanımadığını söyleyen Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım yaklaşık 4 senedir televizyonun kumandasına basmıyor. Hiçbir televizyon starını tanımıyor, şarkıcıları tanımıyor, benim kızım Sezen Aksu’yu tanımıyor, Michael Jackson'ı bilmiyor... Dijital dünyanın starlarını tanıyor. Danla Bilic’i tanıyor düşünebiliyor musunuz? Bugün bu söylediğim çocuk 9 yaşında. Ben 90’lardan gelen bir ismim ve bizim dönemden gelenler bu konuya hiç önem vermiyor. Beni burada en çok motive eden etken kızım. Televizyonlarla, dergilerle gözlemliyorum. Gazete almayalı seneler oldu. Dijitalden takip ediliyor her şey. Bu anlamda kızımın beni ittiği yöne doğru, dijitale doğru gidiyorum.

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Çok korkunç olaylar da var. Biz Aşkım Kapışmak’la da konuşuyoruz bu konuyu. Dijital dünya çok fazla insanı hayatımıza sokup bir anda hızlı tüketildiği için o insanlar böyle afallıyor. Ben çok üzülüyorum. Bir kızımız klozette otururken videosunu koymuş. Bu cinsel mevzularla ilgili çok açıklama yapan ufacık bir kız. Benim de ufak kızım var, endişelerim var bu anlamda. Biraz eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim kızım bunlara gülüyor. Biraz alt yapısızlar. Hızlı zengin olmak, hızlı farkedilmek, hızlı şöhret dijital sana bunları vadediyor. Çok tehlikeli bir dünya..."

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya sezen aksu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yarın aşık olunca geri dön nü çok dinler o zaman tanır
o küçücük kız sezen aksu neden tanısın ki hadiseler demetler aleynalar falanlar filanları tanır ancak sezeni tanımayı öğrendiği an yandığı an demekktir.... ayrıca bizece kızın sezeni tanıyor ve ya tanımıyor bunun neresi haber.. benim oğlumda tanımıyor kızınla birlikte tanırlar işte...
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