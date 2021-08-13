Deniz Akkaya kızının babasını hedef aldı! FETÖ iddiası

Ünlü manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgen'le arasındaki tüm gemileri yaktı. Ünlü manken, yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını paylaşmaması için açtığı davaya sinirlenip yeni bir açıklama yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de baba müsveddesi gördüm. 'Ayşe bıktı artık yapmayın, şu çocuğu alet etmeyin kişisel hırslarınıza' dedim. Günah benden gitti" dedi.

"BUNUN HESABINI SORARLAR"

Akkaya, "Türkiye'den kaçan FETÖ'cü yapı Londra'da saklanıyor. Burada uygunsuz işlere imza atanlara orada türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu kaçak arkadaşlar vesile oluyor... Sen buradan kaçmış FETÖ suçlusu kişilere orada oturma izni alırsan sana da bunun hesabını sorarlar" dedi.

Akkaya, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ayşe babasından eğitim masrafları dâhil hiçbir para almıyor. Açılan bu saçma salak davalar nedeniyle Ayşe, babasını her yerden blokladı!"

