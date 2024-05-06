Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın gerçek hayattaki hali şaşırttı! Son pozlarına yorum yağdı

Her cuma izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti'nin neredeyse her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları tarafından oyuncuların gerçek hayattaki halleri merak ediliyor.

Dizide birçok ismi tesettürlü olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Özge Özacar! Dizinin hayranları tarafından oyuncunun gerçekteki hali merak edildi.

Güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncunun son pozları görenleri kendisine hayran bıraktı.

"GÜZEL KADIN"

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor.

Oyuncunun hayranları tarafından paylaşımlarına yorum yağıyor. Oyuncunun son pozlarına gelen yorum şöyle:

"O kadar hissettirerek oynuyorsun ki gerçekten görkemi yolasım geliyor", "Çok güzelsin", "Oldukça başarılı bir oyuncu", "Güzel kadın", "Çok beğeniyorum."







