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Demet Akbağ'dan 'Öpüşme' sorusuna bomba yanıt! "Onlarda neler var neler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 17:25
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Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle izleyici karşısına geçen Demet Akbağ katıldığı Youtube programında sunucunun sorduğu soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. Akbağ, kendine sorulan 'Neden hiçbir projenizde öpüşmediniz?' sorusuna verdiği cevapla güldürdü.

Demet Akbağ'dan 'Öpüşme' sorusuna bomba yanıt! "Onlarda neler var neler"

Usta oyuncu Demet Akbağ, başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla ara ara gündeme gelmeyi başarıyor.

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Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Akbağ, şimdilerde Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memilli gibi isimlerin yer aldığı, hikayesiyle milyonları yakalayan Sandık Kokusu'nda yer alıyor.

Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı.

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Kahkahalarla geçen sohbette dikkat çeken anlardan biri ise Demet Akbağ'ın İbrahim Selim'in 'Neden hiçbir projenizde öpüşmediniz?' sorusuna verdiği cevap oldu.

Öncelikle İbrahim Selim'i "Yok siz atlamışsınız öpüştüm ben" diyerek düzelten Demet Akbağ, 'Sen Harikasın' dizisini çektikleri dönemde Ragıp Savaş'la birkaç makul bir busecik paylaştığını söyledi.

"AMERİKALI MESLEKTAŞLARIMA SORMAK GEREK"

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Ardından topu Amerikalı meslektaşlarına atarak, "Bilmiyorum, benim Amerikalı meslektaşlara sormak lazım. Onlar maşallah, onlarda neler var!" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuyu "Ne bileyim, bizde orta yaşta kabul görmüyor demek ki ne diyeyim yani!" diyerek bağladı.

Vitrin


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Demet Akbağ Oyuncu
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