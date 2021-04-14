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  4. Deniz Akkaya kızının bikinili fotoğraflarında paylaşınca davalık olmuşlardı! Efe Önbilgin'in velayet davasında tanık dinlendi

Deniz Akkaya kızının bikinili fotoğraflarında paylaşınca davalık olmuşlardı! Efe Önbilgin'in velayet davasında tanık dinlendi

14.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Cengiz Efe Önbilgin'in, 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer aldığı ve sosyal medyada paylaşıldığı iddiasıyla kızının annesi Deniz Akkaya'ya karşı açtığı velayetin düzenlenmesi davasında "tanık" dinlendi. Tanık, " Bu fotoğrafları annesi (Deniz Akkaya) kendi sayfasında da paylaştı ama ticari amaçla paylaştığını düşünmüyorum" dedi.

Deniz Akkaya kızının bikinili fotoğraflarında paylaşınca davalık olmuşlardı! Efe Önbilgin'in velayet davasında tanık dinlendi

İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. Duruşmada Deniz Akkaya'nın aile dostu ve komşusu tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde "Ayşe'nin fotoğraflarini sosyal medyada gördüm. Ayşe ile hep konuşuyoruz ve fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili olumsuz bir şey söylemedi. Bu fotoğrafları annesi kendi sayfasında da paylaştı ama ticari amaçla paylaştığını düşünmüyorum. Ayşe'nin bu fotoğraflardan da para kazandığını düşünmüyorum. Ayşe bunlarin farkında olup kendini ifade edebilecek durumdadır. Annesiyle yaşarken her herhangi bi sıkıntısı yoktur. Deniz Hanım'ın bikini firmasıyla çalışıp çalışmadığını hiç duymadım. İş ile ilgili fazla konuşmayız" dedi.

"DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Davacı Cengiz Efe Önbilgin'in avukatı "Deniz Akkaya'nın Ayşe'nin fotoğraflarını ticari amaçla kullanmasının yasaklanmasını ve fotoğrafların kaldırılmasını talep ediyoruz. Araştıracak başka husus kalmadığı için davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi. Davalı Deniz Akkaya'nın avukatı ise davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Efe Önbilgin’in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe’ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya’nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu. Deniz Akkaya’ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü. Dilekçede, Efe Önbilgin’in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya’ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.

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Deniz Akkaya
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