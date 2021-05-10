MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya "Müslüman mısın?" sorusundan rahatsız oldu! "Değilim aşkım"

Deniz Akkaya "Müslüman mısın?" sorusundan rahatsız oldu! "Değilim aşkım"

10.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayranlarıyla soru-cevap yapan Deniz Akkaya inancıyla ilgili gelen sorulardan rahatsız oldu. Akkaya verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Takipçileriyle soru-cevap yapan Deniz Akkaya müslüman mısınız sorularından çok sıkıldı.

Ünlü model önce “Kendini müslüman hissediyor musun?” sorusuna "Hayırdır kardeşim, ne dangalakça soru bu! Aklını alırım, cevap sana vahiy yoluyla gelir. Zevzek senin gibiler Müslümanlık diye yeni bir din uydurdu ben ona tabi ve ait değilim." diyerek yanıt verdi.

Ardından yine bir "Müslüman mısınız?" sorunu gelince bu sefer kısa bir video çekti. Akkaya paylaşımında "En bayıldığım sorular yine gelmiş değilim aşkım; benim anneannem Hintliydi, biz o yüzden ineğe tapıyoruz" dedi.

AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTI

Bu konuda eleştiri alan Akkaya daha sonra ise bir açıklama daha yaparak şunları dedi:

ieieii

"Sizin kafanızda yarattığınız yeni şekil müslümanlığa ait değilim."

Akkaya kendisine din üzerinden gelen eleştirilere bir yanıt daha verip "Benim yolum Rumi ile Mustafa Kemal Atatürk' ile aynı yoldur" dedi.
eaeaeaeae

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'de krize neden oldu!Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi KKTC'de krize neden oldu!
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

15 yaşında cezaevine girdi, 68'inde tahliye oldu!

15 yaşında cezaevine girdi, 68'inde tahliye oldu!

Herkes seferber olmuştu! Cansız bedeni bulundu

Herkes seferber olmuştu! Cansız bedeni bulundu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.