Deniz Akkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, dün hayatını kaybetti.

Dinemiş Akkaya’nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına "Bugün Anneler Günü...Güzel annem bir ramazan günü, bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti... Güzel gözlerin, kitapların bana miras; torunun ise emanet güzel Çerkez kızı..." notunu düştü.

