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Deniz Akkaya'nın hedefinde Mehmet Akif Alakurt vardı! Sert sözler

02.11.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34. Best Model of Turkey'in ardından yarışmanın organizatörü Erkan Özerman hakkında çıkan “yarışmacılara ahlaksız teklif” iddiaları, iki eski modeli karşı karşıya getirdi. 'Adanalı' dizisiyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt'un konuyla ilgili yaptığı açıklamaya Deniz Akkaya tepki gösterdi.

Deniz Akkaya'nın hedefinde Mehmet Akif Alakurt vardı! Sert sözler

Geçtiğimiz günlerde 34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman'ın 'ahlaksız teklif'te bulunduğuna dair iddialarda bulunmuş ve Özerman'ın elinde pek çok ünlü modelin kaseti olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Gündemden düşmeyen iddialara dair eski Best Model Mehmet Akif Alakurt'tan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklama geldi.

Eski oyuncu, "Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim bir çok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur" dedi.

Mehmet Akif Alakurt'dan olay Erkan Özerman açıklaması! "Yoklamasını çeker, potansiyel varsa..."Mehmet Akif Alakurt'dan olay Erkan Özerman açıklaması! "Yoklamasını çeker, potansiyel varsa..."

DENİZ AKKAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözler üzerine 1997 Best Model birincisi Deniz Akkaya, 2001 Best Model birincisi Mehmet Akif Alakurt’u sert bir dille eleştirdi. Akkaya, 'Söylemezsem Olmaz' programında Alakurt’a tepki gösterdi, onu reklam yapmakla suçladı.

Ünlü manken, “Türkiye’de sosyal medyada bazı kişilerin mazlumun yanında durarak tribün elde etmek gibi bir amaçları var. Bizde düşene vurma huyu var. Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Tribünlere oynamak çok kolay" dedi.

Akkaya sözlerine; "Siz bunları konuşurken buradan ünlü olan insanlara da ‘bu insanlar bu yollardan geçti, Erkan Özerman’a masaj yaptı’ iması veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz. Varsa söyleyeceğiniz, gerçekten çıkıp mahkemeye verin" şeklinde devam etti.

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Deniz Akkaya
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