Deniz Akkaya'nın mesajlı mayosu

Ünlü isimlerin üzerinde çeşitli mesajlar bulunan kıyafetler giymesi dönem dönem haber konusu olabiliyor…

Kimi zaman özellikle tercih edilen bu tarz mesajlı kıyafetler kimi zaman da tesadüfi bir şekilde tercih edilmiş olabiliyor. Deniz Akkaya da yaptığı son paylaşımda üzerinde bulunan mayoyla ve mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Programdan arta kalan zamanlarını yoğun bir şekilde spor yaparak geçiren ve fit vücudunu korumayı başaran Akkaya üzerinde ‘Cehennemden daha sıcak’ yazılı mayosu ve alevli emojileriyle güne damga vurdu.

Bu sözler aynı zamanda genç şarkıcı Dua Lipa’nın bir şarkısının adı.





