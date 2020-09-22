Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin tedbir kararına itiraz etti

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı televizyon programında çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Cigerci’nin Bodrum’daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıkmıştı. Akkaya, “Senin çocuğun olmaz” demesi üzerine Ciğerci, “Sana ne” diyerek tepki göstermişti.

MAHKEMELİK OLDULAR

Sözcü'den Hayati Arigan'ın haberine göre; ikili arasında yaşanan tartışma tarafları mahkemelik etti. Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı aldırdı. Mahkeme Deniz Akkaya’nın üç ay boyunca Selin Ciğerci’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca, Akkaya’nın Ciğerci’nin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına ve hiçbir surette iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmetti.

TEDBİR KARARINA ZEHİR ZEMBEREK İTİRAZ

Deniz Akkaya uzaklaştırma ve koruma kararına avukatı Sinan Civriz aracılığıyla itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dün verilen itiraz dilekçesinde şiddete konu olayın ne olduğunun dahi açıklanmadığı belirtildi. Avukat Sinan Civriz dilekçesinde, mahkemenin kararının başta anayasa olmak üzere, yasaya, usule ve yargıtay içtihatlarına aykırı olduğu belirtilerek kaldırılmasını istendi.