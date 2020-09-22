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Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin tedbir kararına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin canlı yayında "Senin çocuğun olmaz" dediği için uzaklaştırma kararı aldırdığı eski maneken Deniz Akkaya, avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurarak tedbir kararına itiraz etti.

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin tedbir kararına itiraz etti

Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı televizyon programında çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Cigerci’nin Bodrum’daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıkmıştı. Akkaya, “Senin çocuğun olmaz” demesi üzerine Ciğerci, “Sana ne” diyerek tepki göstermişti.

MAHKEMELİK OLDULAR

Sözcü'den Hayati Arigan'ın haberine göre; ikili arasında yaşanan tartışma tarafları mahkemelik etti. Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı aldırdı. Mahkeme Deniz Akkaya’nın üç ay boyunca Selin Ciğerci’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca, Akkaya’nın Ciğerci’nin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına ve hiçbir surette iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmetti.

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TEDBİR KARARINA ZEHİR ZEMBEREK İTİRAZ

Deniz Akkaya uzaklaştırma ve koruma kararına avukatı Sinan Civriz aracılığıyla itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dün verilen itiraz dilekçesinde şiddete konu olayın ne olduğunun dahi açıklanmadığı belirtildi. Avukat Sinan Civriz dilekçesinde, mahkemenin kararının başta anayasa olmak üzere, yasaya, usule ve yargıtay içtihatlarına aykırı olduğu belirtilerek kaldırılmasını istendi.

Dilekçede, “Kadına şiddet niteliğinde, müvekkilim tarafından uygulanan eylem nedir?”, “Mağdur olduğunu iddia eden Selin Ciğerci’nin zararına, Deniz Akkaya tarafından hangi eylem ne zaman gerçekleştirilmiştir?” sorularının yanıtı olmadan mahkemenin verdiği kararın kaldırılması gerektiği belirtildi.

Önleyici tedbir kararının yasaya aykırı olarak verildiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, “Hiçbir delil tetkiki yapılmadan. Gerekçe dahi bildirilmeden Deniz Akkaya’nın özgürlüklerini kısıtlayıcı tedbir kararı verilmesi kanunda da belirtilen, kanunun amacını gerçekleştirmeyi başlı başına tehlikeye sokan bir durumdur ve kabulü mümkün değildir” dendi.

“SUÇ OLAN BİR EYLEMİ REKLAM MALZEMESİ YAPIYOR”

Dilekçede, Selin Ciğerci’nin geçen yıl hem sosyal medya hesaplarından, hem katıldığı programlarda verdiği demeçlerde defalarca “İkiz bebek siparişi verdiğini, Kıbrıs’ta taşıyıcı anne yolu ile iki çocuk doğurtacaklarını ve bu çocukların kendisine verileceğini” dile getirdiği ileri sürüldü.

Avukat Sinan Civriz Türk Hukuku’nda yasak olan bir eylemi Selin Ciğerci’nin reklam malzemesi yaptığını ileri sürerek, “Milyonlarca kişi tarafından tanınıp takip edilen bir kişinin, Türk Hukuku’nda yasak olan, ayrıca ahlaka da çok açıkça aykırı olan ve doğacak çocukların annesini babasını ailesini tam olarak tanımlayamaması nedeni ile, aile kavramını bütünüyle birlikte felakete atma tehlikesi olan, para karşılığı çocuk satın alma işini, iki yıldır milyonlarca insanın gözüne sokarcasına reklam malzemesi haline getiren ve normalleştirme meşrulaştırma faaliyeti olarak kabul edilebilecek olan bu faaliyetlerine karşı Deniz Akkaya’nın eleştiri hakkını kullanması, anayasadan doğan bir hakkı olmakla birlikte, kamuoyunda tanınırlığı nedeni ile bir görev olarak da görülmelidir” dedi.

1 yıldır evli olan Ciğerci’nin evlatlık alma işlemi için de en az 5 yıl evlilik şartını yerine getirmesinin gerektiğinin yer aldığı dilekçede “Türk toplumunun en temel değeri olan aile kavramını korumak amacı ile, Selin Ciğerci’nin açıklamalarını eleştiren Akkaya’ya karşı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanarak tedbir kararı uygulanmasına karar verilmiştir” dendi.

Asıl şiddete uğrayan kişinin Deniz Akkaya olduğunun belirtildiği dilekçede, Ciğerci’nin aldırdığı uzaklaştırma ve koruma tedbir karanının kaldırılarak yanlıştan dönülmesi istendi.

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