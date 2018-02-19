Deniz Akkaya: Senelerce 'Avrupa Yakası'nda bu fotoğraf oynadı

Geride bıraktığımız akşam ilk bölümü yayınlanan Jet Sosyete dizisi pek çok ünlü ismi ekran başına çekerken kimileri de bu diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.

Bu paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden biri de eski manken Deniz Akkaya'ya ait olandı.

Gülse Birsel'in milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan projesi Avrupa Yakası'ndaki posterini takipçilerine hatırlatan Deniz Akkaya, Jet Sosyete dizisinde de Birsel'in kendisine göndermede bulunduğunu söyledi.

Gülse Birsel'in kendisiyle ilgili bir şeyler düşündüğünü söyleyen Deniz Akkaya, Avrupa Yakası dizisinde yer alan fotoğrafını takipçileriyle esprili bir şekilde paylaşmayı da ihmal etmedi.