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  4. Deniz Akkaya 'sertleşme sorunu' yorumunu görünce dayanamadı! "Azgın amcalara..."

Deniz Akkaya 'sertleşme sorunu' yorumunu görünce dayanamadı! "Azgın amcalara..."

01.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaya bir süre ara verdikten sonra oldukça aktif şekilde dönüş yapan Deniz Akkaya ABD'de kürtaj hakkının anayasal hak olmaktan çıkmasına dair yaptığı yorumla dikkat çekti. Bette Midler'ın önerisini paylaşan Akkaya bu öneriyi mantıklı bularak "Azgın amcalara kemer takın" yorumunda bulundu.

Deniz Akkaya 'sertleşme sorunu' yorumunu görünce dayanamadı! "Azgın amcalara..."

ABD Yüksek Mahkemesi 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Kürtajın anayasal hak olmaktan çıktığı ABD’de oyuncu Bette Midler açıklamasıyla dikkat çekti.

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erkeklerde sertleşme sorununa karşı kullanılan Viagra ilacına gönderme yaptı ve “Viagrayı yasaklamanın vakti geldi. Çünkü şayet hamilelik ‘Tanrı’nın iradesi‘yse sertleşmeyen penis de öyle" yorumu yaptı.

Bu yorumu gören Deniz Akkaya da duruma tepkisiz kalmadı.

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Akkaya bu haberi paylaşarak "Önce azgın amcalara kemer takın sonra kadınların peşine düşün. Mantıklı çok" yorumunda bulundu.

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Deniz Akkaya
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