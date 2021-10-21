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Deniz Akkaya, Sevda Giray’dan tehdit aldığını söyledi! Şoke eden ifadeler

21.10.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray’ın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Soluğu savcılıkta alan Akkaya, dilekçesinde ‘O dilini kökünden sökerim, pusuya yatarım seni öldürürüm’ gibi birçok tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Akkaya, Giray’ın cezalandırılmasını talep etti.

Deniz Akkaya, Sevda Giray’dan tehdit aldığını söyledi! Şoke eden ifadeler

Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. Sevda Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

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PUSUYA YATARIM SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini anlattı. Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.

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ŞARKICI SEVDA GİRAY'IN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'hakaret', 'tehdit', 'iftira', 'halkı kin ve nefrete yönlendirme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Deniz Akkaya
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