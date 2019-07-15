MAGAZİN

Deniz Akkaya 'yüzünü photoshopla uzatıyorsun' yorumlarına isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya paylaştığı fotoğrafta "suratını uzatmışsın" diye yorumlar alınca patladı. Son günlerde Cengiz Semercioğlu ile girdiği polemikle dikkat çeken Akkaya o yorumlara isyan etti.

Deniz Akkaya yaptığı paylaşımlarla olay oldu! Zaten estetikli olan yüzünü bir de fotoğraf uygulamasıyla değiştirdiğini iddia eden takipçileri Akkaya'nın paylaşımlarına yorum üstüne yorum yaptı.

Deniz Akkaya “Yüzünü photoshopla uzatıyorsun, çenene estetik yaptırmışsın” yorumlarına daha fazla dayamadı ve fena patladı.

Akkaya “Yüzüme filan bir şey yapmadım! Yağ oranım çok fazla düşmüş olabilir mi?

Millet lahmacunları pişileri götürürken ben spor yapıyorum. Yağ oranım azaldığı kas kütlem arttığı için yüzüm size değişmiş gelebilir.

ıoıoı

Lütfen artık bırakın bunları herkes plastik cerrah olmuş!" diyerek kendisine gelen yorumlara isyan etti.

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