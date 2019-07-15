Deniz Akkaya 'yüzünü photoshopla uzatıyorsun' yorumlarına isyan etti

Deniz Akkaya yaptığı paylaşımlarla olay oldu! Zaten estetikli olan yüzünü bir de fotoğraf uygulamasıyla değiştirdiğini iddia eden takipçileri Akkaya'nın paylaşımlarına yorum üstüne yorum yaptı.

Deniz Akkaya “Yüzünü photoshopla uzatıyorsun, çenene estetik yaptırmışsın” yorumlarına daha fazla dayamadı ve fena patladı.

Akkaya “Yüzüme filan bir şey yapmadım! Yağ oranım çok fazla düşmüş olabilir mi?

Millet lahmacunları pişileri götürürken ben spor yapıyorum. Yağ oranım azaldığı kas kütlem arttığı için yüzüm size değişmiş gelebilir.

Lütfen artık bırakın bunları herkes plastik cerrah olmuş!" diyerek kendisine gelen yorumlara isyan etti.

