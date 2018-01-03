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Deniz Akkaya'dan olay paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 11:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımına Deniz Akkaya'dan bomba yorum geldi. Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.

Deniz Akkaya'dan olay paylaşım!

Geride bıraktığımız haftalarda kocası tarafından ihanete uğradığı şeklinde haberlerle magazin gündemine gelen Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı yatak odası paylaşımla işlerin yolunda olduğunu gösterdi. Ayrıca Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Alay eden isimlerden biri de Deniz Akkaya oldu.

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DENİZ AKKAYA'YA SİTEM
Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı. Ünlü model, "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" şeklinde şok bir yorumda bulundu. Yeliz Yeşilmen de yaptığı paylaşımla Deniz Akkaya'ya sitem etti. Yeliz Yeşilmen, paylaşımına ''Bu gereksiz paylaşım niye Deniz?'' yazdı. Yeliz Yeşilmen sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla Deniz Akkaya'ya ağır göndermene de bulundu.

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“BİZ DOĞAL TÜRK İNSANIYIZ”
Yeliz Yeşilmen, ''Mutlu yıllar aşkım. Biz doğal Tük insanıyız atletli foto ile dalga geçenler dönsün k……ç…. Gülsün. Kaldı ki yüzlerce destek mesajı aldım. Biz, oynamıyor rol ve numara yapmıyoruz, biz hayatı en doğal haliyle yaşayıp sevenlerimizle paylaşıyoruz. Bununla dalga geçmek Türk halkıyla dalga geçmektir. Çok şükür açıkta bir şeyimiz yok'' notunu düştü.

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deniz akkaya yeliz yeşilmen

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