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Deniz Akkaya'ya 'Murat Boz' davası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Boz'un basın danışmanı Mürvet Uç, eski manken Deniz Akkaya’ya 'haberleşmenin gizliliğini ihlalden' dava açtı

Deniz Akkaya'ya 'Murat Boz' davası!

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; Murat Boz'un basın danışmanı Mürvet Uç, manken Deniz Akkaya'ya gönderdiği ve Tarkan ile ilgili olduğu iddia edilen telefon mesajlarının sosyal paylaşım sitesinde yayımlanması üzerine dava açtı.

Deniz Akkaya hakkında 'haberleşmenin gizliliğini ihlalden' açılan davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Tarafların mazeret bildirerek katılmadığı duruşma ertelendi.

2016 yılında yaşanan olayda; Deniz Akkaya, Murat Boz'un ekibinin kendisine gönderdiği mesajları sunuculuğunu yaptığı TV programında okumuştu. Mesajlarda Tarkan'ın halkı aşağı gören bir sanatçı olarak itham edildiğini iddia eden Deniz Akkaya, kendisine gelen bu mesajları sosyal medya hesabından da yayınlamıştı.

Deniz Akkaya, yaşanan tartışmanın, “Tarkan'ın yüzlerce şarkısını ezbere biliyorum ama Murat Boz, TV ve sinema kariyerine ağırlık verdiği için müzik kariyeri geride kaldı. Haliyle şarkısını bilmem” ifadelerini kullanmasından sonra başladığını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz deniz akkaya

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