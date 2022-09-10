Deniz Arcak yıllar sonra açıkladı! "Geri zekâlı olduğumu düşünmüşler"

Okuma-yazmayı geç öğrendiğini belirten Deniz Arcak o yıllarda yaşadıklarını anlattı. Arcak, dikkat çeken ifadelere yer verdi.



"Ben okuma yazmayı öğrenemeyince geri zekâlı olduğumu düşünmüşler. Tam da emin olamayınca Ankara’da çok meşhur bir psikiyatriste götürüyorlar."

"Diyor ki ‘Bu Hiperaktivite Bozukluğu’. O zamanlar disleksinin tanımı yok. Benim okuma yazmam hâlâ yok. ‘Okulunu değiştirin’ deniyor. Başka bir okula alıyorlar beni 3. sınıfta."



"Oraya da okuma yazmam olmadığı için zekâ testi ile alıyorlar. Lise 1’deyken 9 dersten kaldım. Ablam Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nden üçüncülük ile mezun oldu. Üniversiteyi 24 yılda bitirdim. Aflarla.”



