MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Arcak yıllar sonra açıkladı! "Geri zekâlı olduğumu düşünmüşler"

Deniz Arcak yıllar sonra açıkladı! "Geri zekâlı olduğumu düşünmüşler"

10.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Deniz Arcak, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programının bu haftaki konuğuydu. Deniz Arcak, hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deniz Arcak yıllar sonra açıkladı! "Geri zekâlı olduğumu düşünmüşler"

Okuma-yazmayı geç öğrendiğini belirten Deniz Arcak o yıllarda yaşadıklarını anlattı. Arcak, dikkat çeken ifadelere yer verdi.
631c3848e4bfdd11201c970a

"Ben okuma yazmayı öğrenemeyince geri zekâlı olduğumu düşünmüşler. Tam da emin olamayınca Ankara’da çok meşhur bir psikiyatriste götürüyorlar."

631c3848e4bfdd11201c970c

"Diyor ki ‘Bu Hiperaktivite Bozukluğu’. O zamanlar disleksinin tanımı yok. Benim okuma yazmam hâlâ yok. ‘Okulunu değiştirin’ deniyor. Başka bir okula alıyorlar beni 3. sınıfta."
631c383ee4bfdd2468f8fc38

"Oraya da okuma yazmam olmadığı için zekâ testi ile alıyorlar. Lise 1’deyken 9 dersten kaldım. Ablam Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nden üçüncülük ile mezun oldu. Üniversiteyi 24 yılda bitirdim. Aflarla.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umut Akyürek'den 17 yaş paylaşımı! Umut Akyürek'den 17 yaş paylaşımı!
Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...Son dakika! Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti! Evinin bahçesinde...
Anahtar Kelimeler:
deniz arcak Armağan Çağlayan ele 200 milyar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

'Neler oluyor?' G.Saray Icardi transferi paylaşımını sildi!

'Neler oluyor?' G.Saray Icardi transferi paylaşımını sildi!

İlginizi Çekebilir

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.