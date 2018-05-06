Deniz Baysal: Çıplaklık bir yere kadar...

Star TV’nin sevilen dizisi ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nda başrolde yer alan Deniz Baysal, oyunculuğa nasıl başadığını Hürriyet’ten Hakan Gece’ye anlattı.

Baysal şunları söyledi:

“Basketbol oynarken burnum kırılmıştı. 18 yaşımda ameliyat oldum. Tiyatro öğretmenim beni ajansa yazdırmak istedi. Yüzümün yarısı mosmor, sargılarla ilk görüşmeye gittim. Ardından fotoğraflarım çekildi. Bir sene sonra İzmir’de çekilen günlük dizi ‘Derin Sular’ için teklif geldi. İtiraf edeyim; beni seçtikten sonra başka kız bakmaya devam etmişler."

Anne ve babası, o henüz beş yaşındayken ayrılan ve annesiyle yaşayan Baysal, babasız büyümenin erkeklerle ilişkilerine yansımasını şöyle anlattı:

“Erkekler hakkında hep korkularım oluyordu. ‘Babam beni bıraktı ya, herkes bırakır’ diyordum. Reiki’ye gittim, enerji işlerine girdim ve hepsini temizledim.

1,5 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu’yla birlikte olan oyuncu, sevgilisinin bir röportajında “Deniz’in öpüşme sahnelerini izleyemem” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Ben olsam ben de izleyemem.”