MAGAZİN

Deniz Baysal: Çıplaklık bir yere kadar...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

Oyunculuktan önce basketbol oynayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin oyuncusu Deniz Baysal, burnu kırılıp ameliyat olduktan sonra mor yüzle oyunculuk ajansına gittiğini söyledi. Genç oyuncu cesur sahneler için de açıklama yaptı

Deniz Baysal: Çıplaklık bir yere kadar...

Star TV’nin sevilen dizisi ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nda başrolde yer alan Deniz Baysal, oyunculuğa nasıl başadığını Hürriyet’ten Hakan Gece’ye anlattı.

Baysal şunları söyledi:

“Basketbol oynarken burnum kırılmıştı. 18 yaşımda ameliyat oldum. Tiyatro öğretmenim beni ajansa yazdırmak istedi. Yüzümün yarısı mosmor, sargılarla ilk görüşmeye gittim. Ardından fotoğraflarım çekildi. Bir sene sonra İzmir’de çekilen günlük dizi ‘Derin Sular’ için teklif geldi. İtiraf edeyim; beni seçtikten sonra başka kız bakmaya devam etmişler."

Anne ve babası, o henüz beş yaşındayken ayrılan ve annesiyle yaşayan Baysal, babasız büyümenin erkeklerle ilişkilerine yansımasını şöyle anlattı:

,uIrvnDqI80We5p4nDIf3bA

“Erkekler hakkında hep korkularım oluyordu. ‘Babam beni bıraktı ya, herkes bırakır’ diyordum. Reiki’ye gittim, enerji işlerine girdim ve hepsini temizledim.

1,5 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu’yla birlikte olan oyuncu, sevgilisinin bir röportajında “Deniz’in öpüşme sahnelerini izleyemem” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Ben olsam ben de izleyemem.”

SEVİŞME SAHNELERİNDE OYNAYACAK MI?

“Sevişme sahnesinde oynayabileceğimi çok düşünemiyorum” diyen Baysal, “Çıplaklık bir yere kadar. Estetik olarak da hoşuma gitmiyor. Film, yönetmen, oyuncular önemli ama çıplaklık günümüzde kullanılıyor, doğal bir şey gibi verilmiyor” dedi.

“Kendime tapan biri değilim ama başta seçilme sebebim güzellikti. Şimdi işin içine yetenek girdi, o yüzden içim rahat” diyen Baysal, kendisini yeni nesil oyunculardan ayrıştıran taraflarını şöyle anlattı:

“Samimiyet. Bir şekilde senaryoda yazılanlar bana ters gelse bile kendimi inandırıyor ve oynuyorum.”

Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fazilet hanım ve kızları deniz baysal

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Rusya'yla vize kalkıyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

Rusya'yla vize kalkıyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hülya Avşar'a bir darbe daha!

Hülya Avşar'a bir darbe daha!

İbrahim Büyükak çocukluk aşkıyla evleniyor!

İbrahim Büyükak çocukluk aşkıyla evleniyor!

Erdem Yener'in zor anları

Erdem Yener'in zor anları

Muharrem İnce'nin adaylığı Bayhan'ı yeniden popüler yaptı

Muharrem İnce'nin adaylığı Bayhan'ı yeniden popüler yaptı

Orhan Gencebay: Hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım...

Orhan Gencebay: Hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.