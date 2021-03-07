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Deniz Baysal Yurtçu'dan İbrahim Zarap isyanı! 'Her gün yeni bir vahşet'

07.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Deniz Baysal Yurtçu'dan İbrahim Zarap isyanı! 'Her gün yeni bir vahşet'

Eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın görüntüleri herkesi şoke etti. Tüyleri diken diken eden görüntülere Deniz Baysal Yurtçu isyan etti.

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. İbrahim Zarap'ın görüntüleri tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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Yaşanan şiddet görüntülerine ünlü isimler de tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de Deniz Baysal Yurtçu idi. Güzel oyuncu paylaşımında şunları dedi: "Videoyu paylaşamıyorum, elim gitmiyor. Delireceğim artık, her gün yeni bir vahşet. Bu tek başına cezalarla önlenebilecek bir şey değil. Bu 'insan' yetiştirmekle ilgili en başta.

Ekran Alıntısı

Her şey ailede başlar, eğitim öğretimle devam eder. İYİ İNSANLAR YETİŞTİRELİM.
Ne olacak bu vahşete tanık olan kızımız? Ya da oğlanlarımız? Çocuk bunlar çocuk. Cinsiyeti yok bunun. ÇOCUK. Bu çocuklar tanık oldukları şeylerle, yetişkin oldukları zaman bir suça karıştıklarında ya da hayatları heba olduğunda ne olucak? Bu döngü kırılmalı artık #KadinaSiddeteHayir."

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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