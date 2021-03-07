Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Samsun'da eski eşini, kızının gözü önünde döven cani tutuklandı! İşte ilk sözleri

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü. VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap'ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

Türkiye Samsun'daki olayı konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde döven adamın ilk ifadesi ortaya çıktı ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi. TUTUKLANDI Eski eşi E.M.'yi sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. ANNE VE ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ ‘O KİŞİNİN BEN OLDUĞUNA İNANAMADIM’ DEDİ Sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İbrahim Zarap’ın (27), savcılık sorgusunda, olay gecesi alkol aldığı gerekçesiyle aklının yerinde olmadığını söylediği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anlarına ait kamera görüntüleri kendisine izlettirilen Zarap, ifadesinde kendisini tanıyamadığını ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi. "Görüntüleri izledim, kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım” diyen Zarap ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Çocuğumla bir süre vakit geçirdikten sonra kendim de ayrıca alkol aldım. Alkol aldığım sırada çocuğum yanımda değildi. Saat 21.00’da çocuğu teslim etmek üzere anlaştık. Eşim beni görünce ‘çocuğu bir daha sana göstermeyeceğim’ dedi. Daha öncesinde böyle tehdit ediyordu. Bilincimi kaybettim. Ne oldu hatırlamıyorum. Eşim en son yerdeydi. Çocuğumu alıp gidiyordum. İnsanlar bana saldırdı. Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım. Özelikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım”

VALİ DAĞLI: ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M.'yi dün gecenin ardında bugün de ziyaret etti. Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı, E.M'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Dağlı, konunun takipçisi olduklarını vurgulayarak, “Maalesef Samsun olarak dün gece çok acı bir olay yaşadık. Sizlerin de bildiği gibi tüm Türkiye geceyi ayakta geçirdi. Bizler de olayın yaşandığı ilk andan beri olayın üzerine gitmek suretiyle 4 dakikada sağlık ekiplerimiz, 5 dakikada emniyet güçlerimiz olay yerindeydi. Mağdure önce özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Bizler de ekiplerle birlikte gece 03.30’a kadar burada bekledik. Mağdure dün akşam durumu iyi olmakla birlikte bilinci yerinde olmadığı için iletişim sağlayamamıştık ancak iyi olduğu bize ifade edildi. Müşahade amaçlı birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı bize söylendi. Sabah saatlerinde mağdure ile görüşme imkânımız oldu ve kendisinin durumu iyi. Çocuğumuza gelecek olursak maalesef böyle bir tramvaya maruz kaldı. Çocuğumuzun saat 03.30’a kadar yanındaydık. Zaman zaman yaşı gereği uyusa da çocuğumuzun da durumu iyi. Birazdan anneannesi ve dedesinin evinde bulunan çocuğumuzu ziyaret edeceğiz” dedi.