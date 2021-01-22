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Deniz Çakır'ın son görüntüsü görenleri şaşırttı!

22.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Deniz Çakır'ın son görüntüsü görenleri şaşırttı!

Oyuncu Deniz Çakır, önceki gün Kuruçeşme’de yeni saç modeliyle görüntülendi. Çakır'ın yeni saç stilini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte 2021 model Deniz Çakır...

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Masumiyet adlı yeni dizim yakında başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz” dedi.

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Eski rol arkadaşı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hayriye'si Sabina Toziya’nın beyninde tümör tespit edilmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Çakır, “Çok üzgünüm. Sabina Toziya'nın oğlu ile sürekli görüşüyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı.

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Çakır'ın soğuk havaya aldırış etmeden göğüs dekolteli elbise tercih etmesi ise dikkat çekti.

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Çakır, kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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